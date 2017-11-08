電競》電競正名只是第一步 「4+3」計畫早已在高中職萌芽

CTeSA目前正在推廣高中三年加大學四年的電競課程。（CTeSA提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕7日修法通過後，「電子競技」正式成為一項「運動」，然而電競產業受眾分布於15歲至25歲的年輕族群，從學生時期就投入資源顯得十分重要，根據中華民國電子競技運動協會（CTeSA）統計，包括已設立或擬設立電競課程院校高達93所，為了讓電競向下扎根，CTeSA推出所謂「4+3」計劃，也就是高中職三年加上大學四年課程，電競儼然成為「技職轉型」、「高教轉型」的一環。

根據荷蘭市場研究組織 Newzoo所做的市場報告指出，2017年全球電競產值將達到 6.96 億美元，2020年更將接近15億美元；不僅如此，電競賽事規模隨著觀眾群及電競戰隊的投入逐漸擴大，《DOTA2》2017國際邀請賽（T17）獎金池更是來到近7億台幣，非常驚人，顯見電競市場經濟之大。

以國內風氣來看，近年來國內選手包括TPA台北暗殺星拿下《英雄聯盟》S2世界大賽冠軍、閃電狼奪下2017 IEM全球總決賽《英雄聯盟》項目冠軍及林家弘拿下EVO 2017《拳皇XIV》項目冠軍等選手的好表現，早已洗刷「玩電競沒有用」的刻板印象。

伴隨著技職困境及高教轉型，電競儼然成為各校吸引學生的「利多」，根據CTeSA統計，目前已經有50所北中南高中職及大專院校與CTeSA進行產學合作，導入或是即將導入電競相關課程及軟硬體設備，目前尚有43校、共246系所與協會接洽中。

CTeSA統計，已設立或擬設立電競課程院校就高達93所。（CTeSA提供）

從高中職到大專院校一脈相承，這正是CTeSA目前致力推廣的電競向下扎根「4+3」計劃，讓有意朝向電競產業發展的學子從高中職「啟蒙」，修課了解電競產業，提早決定好未來志向，大學四年繼續銜接相關學程，直達產業實務面規劃。

台北城市科技大學電通系系主任詹勳鴻指出，電競課程從大學才開始已太晚，有志朝向電競選手或是相關產業內容的學生，其實從高中職就該起步，畢竟許多電競選手是從16歲、17歲就加入這個圈子。

圖為台北城市科技大學電競校隊「北城蒼鷹隊」。（記者陳耀宗攝）

「這要從高中培養起，高中三年打完（電競賽事），有些選手就會發現上不去，但已經讀了三年不可能放棄自己的專業，我一直輔導高中職，你要擺在哪個組裡，進來大學才能銜接本系。」

詹勳鴻此番話，正是「4+3」的重要概念，而台北城市科技大學在去年開創「電競產業學分學程」，今年開始招生，第一學期他預估就有破百人修課，他自己也會帶著駐點該校的電競替代役「尹洵」去高中職舉行講座與說明會，讓家長了解電競不是「洪水猛獸」。

在CTeSA推廣下，台灣目前粗分為三大區域聯盟，北部以台北城市科技大學為首、中部將會是僑光與中洲科大、南部則是遠東科大，三大區塊各自的「腹地」都有數間不等的高中職學校，希望能透過這樣的4+3計畫將資源挹注在「種子大學」，並擴散到區域內高中職，達到資源集中、分享，以大學為首提供場相關地及教學資源。

CTeSA秘書余錦亮表示，協會希望能將先資源投入給種子大學，也是因為大學財源會比高中職好一點，再由產學合作的大學相關系所單位下去各地高中職辦理講座與研習，形成一個上下游機制，讓修習電競科系高中職生有機會在當地就讀大學，「各縣府政府也會支持」。

大學可提供電競軟硬體資源供高中職使用，圖為中洲科大為高中職舉辦的電競體驗營。（CTeSA提供）

余錦亮以台中為例，位於西屯區的僑光科大為首，周邊包括靜宜大學、大明高中、青年高中及明台高中，各校將彼此串聯，互相分享電競資源與建立合作機制。

日前僑光科大電競實訓中心開幕時，教育部次長姚立德也曾向協會表示，教育部比較贊成電競納入技職體系，成為未來重點發展的一部分，而透過種子大學的資源投入、拉拔高中職，開闢相關電競場域實作、巡迴講座及家長說明會，都成為目前產、官、學致力在做的項目。

日前僑光科大設立的電競實訓中心開幕，學生戰隊也受邀打開幕賽。（CTeSA提供）