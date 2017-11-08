HBL》一度自請離隊 東泰砍將賴柏彥如今懂得「惜福」

東泰高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今在台北體育館點燃戰火，上屆首闖8強之林的「懸命一擊」新竹縣東泰高中首戰以70：64氣走新竹市光復高中，贏得新竹內戰，不過，上季高二就打得出色的砍將賴柏彥卻因為違反隊規，一度已經自請離隊。

東泰高中加油團穿上「懸命一擊」加油服。（記者陳志曲攝）

東泰高中賴柏彥（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

東泰此仗贏球功臣為主控羅逸順、劉本善，兩人都打滿40分鐘，羅逸順繳出20分、7助攻、4籃板與3抄截；劉本善挹注18分外帶10籃板，在贏得新竹內戰後，也讓東泰教練高丁國柱壓力能夠稍微釋放。

東泰高中羅逸順（中）投進關鍵三分。（記者陳志曲攝）

東泰高中劉本善（右）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

賴柏彥貢獻10分、4籃板、3助攻及3抄截，這名高三球員上季已是球隊不動先發，此次卻只能從板凳席出發，因為他在10月不僅違反隊規，還自請離隊，直到前兩週才拉下臉來，向隊友、教練坦承錯誤，他說：「還是很感謝教練給我機會，即便上場時間不多，但現在自己很珍惜能夠上場的機會。」

事實上，賴柏彥過去個性桀驁不遜，甚至連教練的話都不願意聽，經過此次的風波後，他才體會到打球的幸福，東泰教練高丁國柱透露，以前換賴柏彥下場，他幾乎頭也不回直接坐回板凳席，如今總算會聽從教練團所給予的建議。