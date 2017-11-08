高爾夫》藍灣LPGA高球賽第1回合 錢珮芸並列第9

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手錢珮芸今天下午在藍灣LPGA高球賽，以1個老鷹、5個博蒂、1個柏忌和1個雙柏忌完賽，繳出68桿的成績卡，暫時並列第9。

這場比賽是美國LPGA巡迴賽亞太系列賽事的最後1站，配合選手下週賽事移動，今天在中國海南島三亞市進行第1回合，南韓老手柳先暎打出65桿暫居領先。

她打下7個博蒂、無柏忌，65桿繳卡拔得頭籌。這是今年賽季她打得最好的單回合成績，在此之前她的平均桿數是71.71桿。賽後她說：「這回合整體而言打得很紮實，我看到一些正面的事情發生，希望能夠延續下去。」

柳先暎在LPGA巡迴賽歷來只有兩勝紀錄，上次奪冠已是5年半之前，延長加賽贏得Kraft Nabisco 錦標賽冠軍，也讓她擁有女子大賽封后紀錄。今年至今只有1場打進前10名。

18歲的中國年輕選手隋響今天繳出66桿，暫居第2。包括南韓崔羅蓮在內的6名選手同以67桿並列第3。

參賽4名台灣女將以錢珮芸68桿並列第9較佳。

龔怡萍這回合最後5洞打下2個博蒂，成績翻紅，71桿完賽，暫時並列23名。徐薇淩受第8洞的雙柏忌拖累，以74桿完賽，暫時並列49名。曾雅妮花了78桿。

上週沒出賽，仍登上世界球后寶座的朴城炫，今天重返賽場打下5鳥1柏忌，仍舊很有競爭力。退位的柳蕭然本週選擇休兵，為下週CME Group女子美巡錦標賽作準備。朴城炫若能在三亞打出佳績，可望拉大世界積分差距。

錢珮芸（資料照，法新社）