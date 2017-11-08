中職》林智勝強調「絕對沒有邊喝酒邊打球」（影音）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天（11月8日）所出刊的壹周刊爆料，影射多名球員發生「不好的事情」才被中信兄弟釋出，下午5點多林智勝開記者會澄清，林智勝說，周刊報導都不是事實，必須站出來說明。

林智勝表示，周刊稱他與可疑人士見面，做過不該做的事，影射打假球，在此澄清絕無此事，他沒與週刊所寫的"可疑人士"見面，沒做過放水的行為，何況他每月薪資都匯入球員工會成立的職棒球員防賭基金信託，比例有超過基金所要求，如果有涉及不法情事，他所繳納的信託基金將會全數被沒收，。

林智勝指出，當初這個基金他也十分支持並協助推動，目的就是希望杜絕台灣職棒沒有任何涉及簽賭案的不法情事，給台灣職棒健康環境，面對自己努力催生的防賭機制，他絕不可能做出有所形象，有害台灣職棒環境的行為。

林智勝說，週刊指稱的打球時喝酒，在此他也特別澄清，本人從未在比賽時喝酒，也沒有在宿醉情況下出賽，且中職聯盟有嚴格酒測機制，他不可能知法犯法，周刊報導都是不實指控。

林智勝強調，加盟中信兄弟以來，他都一職很遵守球團紀律，也不斷調整自我心態，與球隊共同努力付出，職棒生涯也曾經歷中職假球風暴和嚴重車禍受傷，差點不能繼續打球，在最低潮時他都挺過來了，以他年齡和體力不知還能在打幾年球，他絕對很珍惜還能打球的機會，不可能自毀前程。

林智勝說，對於莫須有罪名指控感到十分遺憾，嚴重損害他的名譽，將研擬對不實報導採取法律追訴權。

林智勝飆淚。（記者陳志曲攝）

林智勝。（記者陳志曲攝）