中職》將對週刊法律行動 林智勝7點完整聲明看這裡

林智勝（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕針對壹週刊今天爆料，披露喝酒打球內幕並影射假球案，中信兄弟球星林智勝今天開記者會澄清，並表示將對不實報導採法律途徑，他也在會中做出以下7點聲明。

Q1：假球疑雲？與可疑人士碰面？

A1：「週刊指稱我與可疑人士見面，做過不該做的事情，影射打假球，在此澄清絕無此事。我沒有與週刊所寫的可疑人士見面，沒有做過放水行為。何況我的薪資每個月都有定額匯入球員工會成立的職棒防賭基金信託，比例也超過基金所要求的，如果有涉及不法情事，我所繳納的信託基金將會被全數沒收，而且當初這個基金我也十分支持並協助推動。目的就是希望杜絕台灣職棒有任何涉及簽賭案的不法情事，給台灣職棒一個健康環境，面對自己努力催生的防賭機制，我絕不可能做出有損形象、有害台灣棒球環境行為。」

Q2：邊打球邊喝酒？

A2：「至於週刊指稱的打球時喝酒，在此也特別澄清，我本人從未在比賽時喝酒，也沒有在宿醉的情況下出賽，而且職棒聯盟有嚴格的酒測機制，我不可能會知法犯法，周刊報導內容都是不實指控。」

Q3：如何看待球團規則？

A3：「自從加入中信兄弟至今，我一直都十分遵守球團紀律，也不斷調整自我心態，與球隊共同努力付出，建立濃厚的革命情感，職棒生涯至今將近十四年，曾歷經中華職棒假球風暴，也歷經嚴重車禍受傷，差點不能繼續打球，在最低潮時期我都挺過來，以我現在的年齡跟體力，不知道還能在打幾年球，因此我絕對是最珍惜能拿球棒、上場打球機會的人，更不可能自毀前程。」

Q4：如何面對週刊爆料？

A4：「這一兩個月來，周刊上所寫的莫須有罪名指控，我感到十分遺憾也很難過，對於周刊所述的不實報導，已嚴重損害本人名譽，提出嚴正抗議，並將研擬對不實報導媒體做法律追訴。」

Q5：身體狀況？

A5：「真的好累，為了能夠跟球隊一起拚季後賽，自己的身體在拖著傷勢的狀況下打了兩針類固醇在側腹肌，不過復原狀況實在不允許，只能跟教練團報備實情。」

Q6：赴澳打職棒原因？

A6：「去澳洲打職棒的事情上半季就有跟領隊提，一直以來就是自主訓練，希望能夠以賽代訓適應能力能夠越來越好，這是我跟領隊以及球隊提出的要求；至於明年球團有甚麼安排，我都尊重球隊安排與決定。」

Q7：為何下2軍？

A7：「我主動向總教練史耐德提出這個決定，但是史耐德總教練希望我留下來跟著球隊一起，因為醫生在高雄、史總不願意看我來回奔波，因此希望我能夠完全在二軍養傷。」「首席教練一直都有跟我聯絡，畢竟傷不可能完全好，在大概九成恢復的狀態下一直在二軍備戰等待一軍徵召，這段時間總教練有不斷與我確認狀態，不過最後沒有能上到一軍，也尊重球隊與教練團決定。」