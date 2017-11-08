中職》「這段期間度日如年!」 林智勝淚灑記者會場

〔記者羅志朋／台北報導〕林智勝是中職史上首名行使自由球員權利且成功轉隊的球員，同時今年的月薪120萬元也是史上本土球員最高薪，是許多基層打棒球小朋友的偶像，來到中信兄弟不到兩年已發生許多風風雨雨，今天林智勝淚灑記者會，他說，「心情確實很複雜，被很多小朋友視為偶像和目標，所以我更警惕自己的行為和說過的每一句話。」

對於周刊報導，林智勝和兄弟外籍總教練史耐德不合，而且球隊集合時還會發出怪聲音，對此，林智勝澄清，「我和總教練相處很和諧，也沒在集合時發出怪聲和不去練球。」

近期林智勝就要出發赴澳洲打球，他解釋，上半季就和球團提過，希望能在球季結束以賽代訓，這是他所提出的要求；有消息指出，林智勝和兄弟球團還剩一年合約，但明年球季有可能一整季都待在二軍，林智勝無奈地說，「明年尊重球團的決定，還有一年合約，不管球團賦予我什麼責任，會盡全力做該做的事。」

記者會上林智勝解釋下半季傷勢狀況，說到一半悲從中來，淚灑會場，他說，「我只想好好打球，什麼都不去想，好累，這段時間我真的是度日如年。」

林智勝淚灑記者會。（記者陳志曲攝）

林智勝淚灑記者會。（記者陳志曲攝）

林智勝。（記者陳志曲攝）

林智勝。（記者陳志曲攝）