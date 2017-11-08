電競》南韓電競圈爆發醜聞 韓電競協會疑收樂天集團賄賂

南韓電競協會疑似收受樂天集團賄賂及盜用協會公款而遭到韓國檢察院調查。（取自KeSPA臉書）

〔記者陳耀宗／外電報導〕近日南韓電競圈爆發一起貪汙醜聞案，諸多韓媒報導指出，南韓電競協會（KeSPA）疑似收受樂天集團賄賂及盜用協會公款而遭到南韓檢察院調查，目前已有三人遭逮，全案正在調查當中，若此案屬實，恐將對南韓電競圈再次打擊，畢竟南韓電競起步得早，早在數年前就發生《星海爭霸》頂尖電競選手受不了鉅額金錢誘惑，而參與打假比賽，重創當時電競生態。

根據《韓民族日報》報導，檢察院人員指出：「我們正在進行有關 Korea e-Sports Association收受贊助商樂天家庭購物公司金流以及盜用協會資金之調查。」

該調查起始於檢察院發現KeSPA前主席收受來自樂天家庭購物公司的數十萬金流的證據，檢察院同步調查一項雙方高達3億韓元的贊助協議，其中是否有拿取任何回扣。

《南韓日報》也指出，檢察院同步調查現任青瓦臺首席秘書官涉案情況，該秘書官在主導樂天家庭購物公司的營業許可權更換具有相當影響力，而樂天關說也存在高度可能性。

創立於2000年的KeSPA是一間致力於保護電競產業選手的權利及利益的協會，其所舉辦的兩項大型電競賽事為《英雄聯盟》及《FIFA ONLINE 3》，前者在南韓舉辦的LCK聯賽由KeSPA與遊戲開發商Riot Games共同運作，此貪汙案一出，顯然相當諷刺。

對此，KeSPA日前也發布聲明並強調：「樂天家庭購物公司於2015年成為KeSPA贊助商，相關賽事期間內從未進行任何非法活動，對於造成粉絲的惶恐不安深感歉意。」

KeSPA日前也發布聲明反擊。（取自KeSPA臉書）