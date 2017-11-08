〔記者蘇孟娟／台中報導〕第11屆亞洲女子壘球錦標賽29日至12月4日將在台中市開打，共有來自日本、南韓、等12個國家地區好手較勁，搶前進世錦賽的3個名額，台灣隊總教練楊賢銘指出，目前已集訓8個月，台灣隊打擊能力好、投手水準也不錯，有信心爭取佳績。

亞洲女子壘球錦標賽29日至12月4日在台中市萬壽及金龍棒球場開打，將有台灣、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、印尼、伊朗、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國等12個國家地區好手同場較勁，台中市秘書長黃景茂今日特地以地主身分，邀請國人一起替女將加油。

黃景茂說，很開心第11屆亞洲女子壘球錦標賽來到台中舉行，棒壘球項目已成為2020年東京奧運競賽項目之一，這次亞錦賽攸關奧運資格，前3名才能參加世錦賽，接續爭取奧運門票，因此，邀請大家踴躍進場觀賽，幫選手們加油打氣。

台灣隊總教練楊賢銘則指出，台灣隊自3月起集訓，加上前往日本、美國等地移地訓練，也參加不少賽事，包括選手的打擊能力好、投手水準也不錯，目前全隊狀況調整不錯。

曾兩度參與奧運賽事的老將投手林素華及一度參與奧運賽事的打者江慧娟也參與今年賽事，以經驗帶領全隊選手爭取最佳成績，林素華說，她盼用自身經驗在戰事時，助隊友臨場應變及強化心理，有自信這次賽事球隊可以達到設定的目標，挺進世錦賽。

台中市運動局表示，亞洲女子壘球錦標賽每4年1次，今年亞錦賽為明年印尼雅加達亞洲運動會及世界女子壘球錦標賽的資格賽，而2018世界女子壘球錦標賽又為2020東京奧運資格賽，重要性可見一斑。

運動局指出，2020東京奧運女壘項目將有6隊參賽資格，除地主日本隊外，世錦賽將會先產生2隊參賽隊伍，剩餘3個名額則是在全世界分出3個地區舉辦落選賽，各區第1名才能拿下前進奧運資格。

亞洲女子壘球錦標賽29日台中開打，搶世錦賽資格。（記者蘇孟娟攝）

亞洲女子壘球錦標賽29日台中開打，中華女將盼以最佳狀態拾進世錦賽。（記者蘇孟娟攝）