2017亞洲女子拳擊錦標賽 台灣隊獲1金2銅

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣代表隊參加今年在越南胡志明市舉行的「2017亞洲女子拳擊錦標賽」表現優異，賽程今天結束，台灣隊共奪下１金２銅，其中林郁婷獲得54公斤級金牌、黃筱雯獲得57公斤級銅牌、陳念琴獲得75公斤級銅牌，林郁婷並獲得大會最佳女子運動員榮耀，指導教練曾志強說，亞洲各國為準備明年在雅加達舉行的亞運，這次選手精銳盡出，台灣還能拿下金牌十分不易。

台灣隊女子拳擊教練團包括教練柯文明、賴明輝、王中原、劉宗泰和曾自強，陪同7位台灣女選手參賽，今年共有21國與會，包括女子拳擊實力堅強的中國、印度、哈薩克、泰國及越南等國，拿到54公斤級金牌的林郁婷為新北市栽培的優秀選手，畢業自鶯歌國中、鶯歌工商，目前就讀文化大學，林郁婷曾獲106全運會金牌，黃筱雯106全運會金牌，陳念琴是2016里約奧運國手。

曾自強說，台灣女子拳擊上一次在亞洲賽拿金牌，已經是12年前的事，這次台灣隊總成績在各國排名第6名，林郁婷能夠力戰群雌，拿到金牌令全隊深感振奮，也希望明年在亞運能有更好表現，代表隊將於9日下午返台。

陳郁婷獲「2017亞洲女子拳擊錦標賽」54公斤級金牌。（曾自強提供）

林郁婷獲金牌，開心與恩師曾自強合影。（曾自強提供）