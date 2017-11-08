中職》沒在史總訓話時發怪聲 林智勝：我們相處和諧

〔體育中心／綜合報導〕林智勝是中職史上首名行使自由球員權利且成功轉隊的球員，不過日前頻傳與中信兄弟總教練史耐德鬧不合，加上今日週刊報導指出他常在總教練對球員訓話時發出不耐煩的怪聲，他在今日下午召開的記者會上特別強調：「我跟總教練相處非常和諧。」

今日《壹週刊》報導指出林智勝在史耐德訓話時，會在旁邊不斷發出不耐煩的怪聲，還會一邊碎念，對此，林智勝說：「我跟總教練史耐德相處非常和諧，從來沒有在他集合發出怪聲或不去練球。」

而遭球團下放二軍的原因，林智勝則解釋，是因為真的受不了側腹肌撕裂傷一直在疼痛，硬撐了3週，但他覺得球隊很有機會，想跟球隊一起打進季後賽。

「真的好累，為了能夠跟球隊一起拚季後賽，自己的身體在拖著傷勢的狀況下打了兩針類固醇在側腹肌，不過復原狀況實在不允許，只能跟教練團報備實情，」林智勝說，「我主動向總教練史耐德提出這個決定，但是史耐德總教練希望我留下來跟著球隊一起，因為醫生在高雄、史總不願意看我來回奔波，因此希望我能夠完全在二軍養傷。」

至於未能在季末升上一軍幫助球隊打季後賽，林智勝則解釋：「首席教練一直都有跟我聯絡，畢竟傷不可能完全好，在大概九成恢復的狀態下一直在二軍備戰等待一軍徵召，這段時間總教練有不斷與我確認狀態，不過最後沒有能上到一軍，也尊重球隊與教練團決定。」