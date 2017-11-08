中職》兄弟冰風暴事件 職棒球員工會終於發聲明了

工會會長胡金龍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕對於近期中信兄弟「五虎將冰風暴」事件和《壹週刊》報導，今天稍早職棒球員工會發出聲明稿如下:

一、自今年9月底以來，包含社群網路、電視節目及報章雜誌等諸多消息，影射本會會員涉及職棒簽賭或放水等違背職業道德的行為，球員工會雖非檢調單位，但在收到相關情資後，第一時間便依循政府「落實棒球運動防賭機制平臺」管道積極與檢調單位通報、查詢，並且安排全數遭影射的球員詳談並協助球員釐清事實，至昨（11/7）日為止，球員工會均未從「落實棒球運動防賭機制平臺」接獲任何中職球員涉及簽賭或假球之不法情事。

二、2009年中職假球案後，總統府召開棒球國是會議，指示行政院召集體育署、檢調單位、中職聯盟、球團及球員工會等跨部會組織，建構「落實棒球運動防賭機制平臺」，並將涉及職棒簽賭假球案列為重大刑案，欲透過「防治職棒賭博全國跨轄區專案小組」及「責任轄區棒球簽賭防治專責小組」，杜絕假球事件重演；此防賭機制平臺運作至今，球員工會不僅積極配合運作，成立防賭信託協助會員自清，更每年主動與本會會員安排會議，嚴正宣導、落實防賭工作，同時，包含中華職棒大聯盟選手契約書與運動彩券發行條例，也均以嚴刑嚇阻，避免球員涉賭。

三、球員工會以此聲明鄭重澄清，中華職棒聯盟現有的環境與制度，已讓球員處於極端弱勢的不對等狀態，球員工會不接受片面的「傳聞」、「據了解」或「知情人士透露」等不負責任說法，而讓職棒球員承擔未經妥善查證的莫須有罪名；球員工會將持續全力配合相關單位調查，我們不做對不起棒球運動的事，也不願意接受任何「未依循防賭機制釐清事實的單位」放話、惡意抹黑、打擊中華職棒環境，戕害職棒球員工作權，更不容許踐踏職棒球員的名譽與尊嚴！