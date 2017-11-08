NBA》神經刀回神轟三分 詹皇：他穿Lebron15！

JR史密斯擺脫低潮，砍下新高20分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士在意外敗給東部爐主老鷹後，今天打出好表現，於自家主場擊退有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的公鹿隊，且開季狀況慘烈的「神經刀」JR史密斯（JR Smith）終於回神，砍下本季新高20分，詹姆斯（LeBron James）對此回應，「因為他穿了我的簽名球鞋。」

「Swish（史密斯）是我的哥們！他還在掙扎，我們都知道。我告訴他是鞋的問題，他最後終於決定穿我的鞋了。」詹姆斯賽後開玩笑地說道。此外，史密斯以往都是穿著Kyrie3代球鞋，今天則換上詹皇的最新鞋款Lebron15。

「只要接球我就投籃，幸運的是今晚很順利，就是不要想多想，用我喜歡的方式打球。」史密斯認為自己之前總是想太多，不夠投入比賽。前10場比賽三分球47投11中，命中率僅2成3的史密斯，今天不僅飆進五顆三分球，更是新球季成績首度攻破20大關。

詹姆斯腳上穿的也是Lebron15代。（法新社）