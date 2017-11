NBA》神經刀回神轟三分 詹皇：他穿Lebron15！

JR史密斯擺脫低潮,砍下新高20分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士在意外敗給東部爐主老鷹後,今天打出好表現,於自家主場擊退有「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)坐鎮的公鹿隊,且開季狀況慘烈的「神經刀」JR史密斯(JR Smith)終於回神,砍下本季新高20分,詹姆斯(LeBron James)對此回應,「因為他穿了我的簽名球鞋。」

「Swish(史密斯)是我的哥們!他還在掙扎,我們都知道。我告訴他是鞋的問題,他最後終於決定穿我的鞋了。」詹姆斯賽後開玩笑地說道。此外,史密斯以往都是穿著Kyrie3代球鞋,今天則換上詹皇的最新鞋款Lebron15。

「只要接球我就投籃,幸運的是今晚很順利,就是不要想多想,用我喜歡的方式打球。」史密斯認為自己之前總是想太多,不夠投入比賽。前10場比賽三分球47投11中,命中率僅2成3的史密斯,今天不僅飆進五顆三分球,更是新球季成績首度攻破20大關。

詹姆斯腳上穿的也是Lebron15代。(法新社)

LeBron's reason for JR Smith's big night? It's the shoes. #Cavs pic.twitter.com/Syzqf8Tmde