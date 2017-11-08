HBL》頒獎儀式害松山高中落後15分 最後照樣攻下破百分大勝

松山高中李毓辰（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕衛冕軍「綠色神盾」松山高中今日迎來106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽首戰，雖在第二節一度落後多達15分，所幸團隊即時回穩，更祭出強悍防守，最終更轟破百分，以111：73擊敗宜蘭高中。

松山上屆靠著高國豪一夫當關的表現，贏得隊史第5座冠軍金盃，今日賽前也特別舉辦首度的冠軍戒指頒發儀式，已經畢業的奪冠功臣呂蔡瑜倫、陳宏哲、章赫等人也特地回來領取冠軍戒指。

松山高中冠軍戒。（記者陳志曲攝）

松山高中總教練與球員賽前高舉冠軍戒喊聲。（記者陳志曲攝）

不過，此儀式似乎影響到現役松山球員的手感，首節就被宜蘭拿到28分，甚至第二節初期還最多落後15分，松山主帥黃萬隆認為，主辦單位舉辦戒指頒發儀式是好意，不過，高中生確實較容易受到影響，導致場上專注度下降。

松山高中總教練黃萬隆。（記者陳志曲攝）

黃萬隆不斷提醒子弟兵要先將1對1防守做好，並鞏固好籃板球，且進攻必須更有耐心，才逐漸將氣勢扳回，而松山表現最佳為隊長莊家誠繳出17分、10籃板，林勵14分、4助攻與5抄截，202公分中鋒林正17分、11籃板，馬建豪17分及6籃板，黃鉉閔13分、章富溢11分、楊承翰11分。

松山高中球員與宜蘭高中球員爭球，跌坐在地。（記者陳志曲攝）

松山高中莊家誠（左）甩開對手，急停跳投。（記者陳志曲攝）

松山高中馬建豪（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

松山高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

松山高中李毓辰（右）騎馬射箭。（記者陳志曲攝）