NBA》球弟杭州順手牽羊遭逮 球爸老神在在

「球哥」波爾的二弟里安傑羅在杭州遭逮。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball）的弟弟里安傑羅（LiAngelo Ball）日前驚傳因涉嫌偷竊在杭州被捕，隨後雖被釋放，卻得留在飯店靜待調查。

根據《ESPN》報導指出，有3名UCLA大學球員在中國涉嫌偷竊遭捕，其中一人就是本屆湖人榜眼波爾的弟弟里安傑羅，3人在杭州的下榻飯店被捕。警方分別訊問UCLA及喬治亞理工籃球隊員之後，就載走3人，最後大約在凌晨4點時將他們釋放。

UCLA的主帥艾爾福特（Steve Alford）在3人獲釋後，昨日也重新回到了UCLA球隊繼續訓練，不過里安傑羅與隊友萊利（Cody Riley）和希爾（Jalen Hill）則被警方要求留在他們的酒店中，直到所有的法律程序結束，這可能將花上好幾天甚至要好幾個月。

「球爸」波爾（LaVar Ball）和老婆帶著小兒子「球弟」拉梅洛波爾（LaMelo Ball）則在上海拍攝新一季的「球家實境秀」，昨天早上也與UCLA球隊一起吃早餐，而原本球爸打算在入住的飯店接受媒體採訪，不過最後遭顧問勸阻作罷。

不過當球爸離開了酒店時，他說：「我也還在等，如果有更多進展，我會告訴你們的。」而當被問到他會不會擔心利里安傑羅，球爸倒是老神在在的回答說：「他不會有問題的，每個人都想把這件事搞大，但這根本就不是什麼需要擔心的事。」

兒子遭逮捕，球爸倒是老神在在。（資料照，法新社）