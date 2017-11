MLB》洋基小編超狂！ 霸氣貼文球迷瘋傳熱議

〔體育中心/綜合報導〕社群網站推特(Twitter)將推文上限從140字放寬至280字,洋基官方推特今測試新功能,霸氣列出隊史27座冠軍的年份,引起球迷熱烈討論。

洋基官方推特小編在改版後PO文,「2009、2000、1999、1998、1996、1978、1977、1962、、1961、1958、1956、1953、1952、1951、1950、1949、1947、1943、1941、1939、1938、1937、1936、1932、1928、1927、1923」並用剩餘字數寫道,「WOW,以前沒辦法這樣PO文呢,謝了,@推特」

這則霸氣貼文吸引不少討厭洋基的球迷貼文,有人說,「洋基沒奪下冠軍的年份:1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909……2017」、「洋基薪資大概也有280字,$90050561854655231881032741910032...」

還有球迷突破盲點,「每個年份都是4字,27x4=108,呃,推特剛創立的時候你們就能PO了。」

Wow. We've never been able to do that before! Thanks, @twitter. pic.twitter.com/4W1U7qpLlj