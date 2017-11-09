MLB》洋基小編超狂！ 霸氣貼文球迷瘋傳熱議

〔體育中心／綜合報導〕社群網站推特（Twitter）將推文上限從140字放寬至280字，洋基官方推特今測試新功能，霸氣列出隊史27座冠軍的年份，引起球迷熱烈討論。
洋基官方推特小編在改版後PO文，「2009、2000、1999、1998、1996、1978、1977、1962、、1961、1958、1956、1953、1952、1951、1950、1949、1947、1943、1941、1939、1938、1937、1936、1932、1928、1927、1923」並用剩餘字數寫道，「WOW，以前沒辦法這樣PO文呢，謝了，＠推特」
這則霸氣貼文吸引不少討厭洋基的球迷貼文，有人說，「洋基沒奪下冠軍的年份：1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909……2017」、「洋基薪資大概也有280字，$90050561854655231881032741910032...」
還有球迷突破盲點，「每個年份都是4字，27x4=108，呃，推特剛創立的時候你們就能PO了。」
2009— New York Yankees （@Yankees） 2017年11月8日
2000
1999
1998
1996
1978
1977
1962
1961
1958
1956
1953
1952
1951
1950
1949
1947
1943
1941
1939
1938
1937
1936
1932
1928
1927
1923
Wow. We've never been able to do that before! Thanks, @twitter. pic.twitter.com/4W1U7qpLlj