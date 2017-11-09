2017 台北世大運

NBA》西蒙斯新人季寫鬼神紀錄 生涯前10場完勝詹皇

2017/11/09 09:47

西蒙斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人隊去年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）上季因傷報銷，今年強勢回歸，打出全面身手，而生涯前10場出賽，場均繳出17.8分10.1籃板8助攻的亮眼數據，更比「詹皇」詹姆斯還狂，也讓西蒙斯被看好有望成為詹皇接班人。

美國運動網站Bleacher Report的記者Drew Corrigan昨特別拿西蒙斯職業生涯前10戰與詹姆斯的來做比較，結果發現西蒙斯比當時的詹皇更勇猛，西蒙斯生涯前10場17.8分、10.1籃板、8助攻、1.7抄截和0.9阻攻，完勝平均攻下16.8分、6.4籃板、6.4助攻、1.4抄截和0.8阻攻的詹皇。

開季便打出新人王身手的西蒙斯，生涯前10場就累積2次大三元，讓他成為繼大三元神人「大O」羅伯森（Oscar Robertson）之後的史上第2人。而他在前10場比賽中，總計一共拿下178分101個籃板80個助攻的超狂紀錄，更讓他成為NBA史上第1人。

西蒙斯打出狀元價值。（資料照，法新社）

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