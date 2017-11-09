NBA》球哥弟在中國偷竊遭逮 美媒：最重可能關10年

湖人榜眼波爾的弟弟里安傑羅（右）在中國涉嫌偷竊遭逮。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人榜眼波爾 （Lonzo Ball）的弟弟里安傑羅（LiAngelo Ball）涉嫌偷竊遭到逮捕，目前已經獲得釋放，但只能在飯店內活動。根據美國媒體報導，若安傑羅被定罪，很有可能要被判3年至10年的牢獄之災。

UCLA大學與Georgia Tech將在上海舉辦NCAA中國賽，安傑羅與隊友萊利（Cody Riley）和希爾（Jalen Hill）日前到下榻的杭州飯店附近逛街，三人逛LV精品店時涉嫌偷竊，被店家發現報警，三人在飯店遭到逮捕，今天獲得釋放，不過他們被要求在所有的法律程序結束前，都要留在飯店，這過程可能會耗時數天、甚至是好幾個月。

《Yahoo Sports》記者維特塞爾（Dan Wetzel）撰文指出，根據一名香港研究員的說法，里安傑羅可能在法律程序結束前，會等30天至37天並不罕見，若被中國檢察官起訴，定罪率高達99.2％。

廣州一名律師告訴《Yahoo Sports》，在這個敏感的時刻，警方會審慎處理這個案子，「沒有上面的指示，他們不會輕易讓學生離開，因為當局要證明外國人在這是平等對待的。」

希爾（左）、萊利（中）、安傑羅（右）。（資料照，美聯社）