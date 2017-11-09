NBA》公牛茶壺風暴延燒 隊友爆料：我們比較喜歡波提斯

米洛提奇（左）和波提斯（右）訓練時大打出手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊前鋒波提斯（Bobby Portis）日前練球時與米洛提奇（Nikola Mirotic）發生口角大打出手，造成米洛提奇受傷住院，波提斯也遭禁賽8場。事後米洛提奇對公牛球團撂下狠話，要球隊在他與波提斯之間做選擇，不過今日卻有同隊球員私下和媒體表示他們比較喜歡波提斯，而且現在「完全就是米洛提奇自己的問題。」

波提斯日前練球時與米洛提奇發生口角，朝米洛提奇臉部揮拳，造成他腦震盪、臉部骨折，也因此遭禁賽8場；波提斯雖公開致歉，但米洛提奇卻一點都不賞臉。之前米洛提奇更對公牛球團撂下狠話，要球隊在他與波提斯之間做選擇，如果堅持要留下波提斯，那他願意離開隊伍。

不過根據《芝加哥太陽報》的報導，有公牛隊球員私下透露，其實訓練營才剛開始，米洛提奇就已經讓很多年輕球員覺得不開心。而這也不是他跟波提斯第一次爆發衝突，所以當他這次又在練球時向波提斯挑釁，才終於讓波提斯爆發。

而這位不願具名的球員也表示，其他公牛的球員都認為波提斯已經盡全力去修補雙方的關係，也肯定他在夏天的努力。而波提斯在禁賽解除後，昨替補出賽24分鐘，就砍下21分13籃板4助攻，歸隊後也受到其他隊友熱烈歡迎。

公牛總教頭霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）雖然努力充當和事佬，希望兩人能維持跟往常一樣，至少能坐在一起聊天，不過看來比起米洛提奇，公牛的球員們似乎更喜歡波提斯。