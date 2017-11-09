足球》台灣U-19男足好棒！ 相隔44年再度殺進會內賽

台灣Ｕ-19代表隊晉級亞錦賽決賽圈。（足協提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣Ｕ-19代表隊8日晚間結束2018亞足聯Ｕ-19錦標資格賽事Ｈ組預賽所有賽程，其他小組賽事也在11月9日凌晨兩點完美結束。我國以2勝1敗（贏寮國、澳門、輸越南）Ｈ小組排名第2名。在十個組別的小組第二排名中，台灣靠著較佳的淨勝球優勢晉級亞錦賽決賽圈。

面對寮國一戰，台灣最終以2:0擊敗寮國，後衛馮少祺、前鋒王仲禹各為球隊貢獻一球，隊友藍浩宇、吳彥澍的完美搭配及兩助攻的黃俊聞更是功不可沒。第二場賽事對上頗具實力的越南，台灣以1:2輸越南一分飲恨。賽事最終場，台灣隊以2:0勝澳門。隊長涂紹捷的12碼罰球及前鋒王仲禹進球，兩進球成了台灣U-19前進亞錦賽決賽圈的關鍵。

總教練葉獻中對於晉級16強內心激動的表示：「當初開始帶Ｕ-19代表隊的時候，就告訴他們我們要往『亞洲16 強』的目標邁進，當時球員們都不太相信這個目標會實現。但那時我告訴這批年輕球員，要擁有追求夢想的勇氣。而現在我們已跨出青年隊晉級會內賽歷史的第一步了。有很多球員是從U-14就一路帶領至今，看著他們的成長，各方面能力真的提升許多。現在U-19代表隊中許多球員都擁有旅外的夢想，同樣的我也想要告訴他們絕對不要放棄追逐的勇氣，你們還年輕, 一定要勇敢去追夢！當初自己在當完兵從國家隊退役後專心轉作教練，心裡就懷抱著一個希望，那就是未來一定要把球員推上國際舞台，讓他們有能力去挑戰及追夢。而我想台灣新的希望即將在新的世代中誕生。最後感謝到場加油的球迷與球員的父母，謝謝他們願意一路支持孩子，我也感謝大力卜蕭總的知遇之恩，沒有他沒有現在的我。感謝教練團隊及球員，有你們的努力付出，就不會有現在的U19代表隊。」

台灣繼1974年之後，暌違44年再度拿到亞足聯U-19錦標賽決賽圈門票。決賽將於2018年10月18日至11月4日在印尼舉行。

台灣Ｕ-19代表隊晉級亞錦賽決賽圈。（足協提供）

台灣Ｕ-19代表隊晉級亞錦賽決賽圈。（足協提供）