MLB》砲手馬丁尼茲打出生涯年 波拉斯開價60億

響尾蛇砲手馬丁尼茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇砲手馬丁尼茲（J.D. Martinez）季後成為自由球員，他的知名經紀人波拉斯（Scott Boras）接受訪問時表示，要為馬丁尼茲尋求一張2億美元（約新台幣60.7億元）的大約。

現年30歲的馬丁尼茲，本季先是待在老虎，之後被交易響尾蛇，總計他今年打出45轟、104分打點、打擊率0.303，整體攻擊指數（OPS）高達1.066，也是他的生涯年，季後成為自由球員。馬丁尼茲被大聯盟官網名列自由球員排行榜高居第二的選手，僅次於日籍投手達比修有。

ESPN報導，波拉斯比照天使阿普頓（Justin Upton）的5年1.06億美元、大都會古巴重砲塞思佩德斯（Yoenis Cespedes）的4年1.1億美元合約，將幫馬丁尼茲尋求一張2億美元的大約。波拉斯說，「他們之中誰能打擊率三成又有40轟以上？兩個人單季都沒有40轟。」他還說，馬丁尼茲是超級巨星的天才球員，能做到少數球員做的事情。

雖然響尾蛇有興趣簽回馬丁尼茲，但球隊在2015年12月與王牌投手「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）簽下一紙6年2.065億美元合約，若再以大約簽下馬丁尼茲，不但可能要造成球隊薪資負擔，未來也有可能無法留下陣中其他好手、或是其他補強。

另有美國媒體認為，除了響尾蛇外，大都會、費城人也可能會想簽馬丁尼茲。

響尾蛇砲手馬丁尼茲。（資料照，美聯社）