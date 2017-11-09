2017 台北世大運

棒球》台灣超狂！ 澳職新球季指標球星占1/3

2017/11/09 12:39

台灣有5名球員將赴澳打球，圖左上為張進德、左下蔣智賢、中間林智勝、右上邱品睿、右下張泰山。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕澳職官網今撰文選出6名2017-18新球季的指標球員，台灣就占了兩名，分別是張泰山和蔣智賢。

張泰山是阿德萊德鯊魚隊的指標球員，文中寫道，他是台灣的超級棒球明星，生涯成績首屈一指，41歲的他期望能在鯊魚隊以高檔表現完成他的棒球生涯，並再追逐一座冠軍。

蔣智賢則被列為雪梨藍襪的指標球員，文中寫道這位29歲的球員在美國和台灣都有豐富經驗，也數次代表過台灣隊出賽，在小聯盟總計有880場出賽，過去在中信兄弟扮演重要角色，總計207場轟出54發全壘打，打擊率0.360。

除了張泰山、蔣智賢，墨爾本王牌隊的指標球員是日職西武22歲明星捕手森友哉，他在年初經典賽熱身賽被觸身球砸傷左手，本季僅出賽38場，日職平均打擊率0.295。

林智勝和邱品睿將效力的布里斯本俠盜隊，被官網選出的指標球員是前紅人球員盧茲（Donald Lutz），上季效力俠盜隊單季打擊率0.323，外帶4轟17打點，2015-16球季冠軍賽曾轟出令人難忘的全壘打，幫助俠盜擊敗鯊魚奪首冠，也拿下MVP。

坎培拉騎兵隊指標球員是教士1A游擊手阿里亞斯（Gabriel Arias），本季打擊率0.265，0轟17打點；伯斯熱火隊指標球員則是光芒1A外野手懷特里（Garrett Whitley），本季打擊率0.249，外帶13轟61打點。

張泰山是鯊魚隊指標球星。（取自澳職官網）

蔣智賢是藍襪隊指標球星。（取自澳職官網）

西武捕手森友栽是王牌隊指標球星。（取自澳職官網）

懷特里是熱火隊指標球星。（取自澳職官網）

盧茲是俠盜隊指標球星。（取自澳職官網）

西武捕手森友栽是王牌隊指標球星。（取自澳職官網）

相關關鍵字： 中職 日職 林智勝 MLB 張泰山 澳職 蔣智賢

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