NBA》卓蒙德化身「籃板怪獸」狂抓21籃板 活塞笑納三連勝

活塞明星中鋒卓蒙德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季打出大驚奇、谷底反彈的底特律活塞，今日主場出戰溜馬，共6人得分上雙，明星中鋒卓蒙德（Andre Drummond）全場更狂抓21籃板創下個人本季新高，前鋒T.哈里斯（Tobias Harris）也砍下全場最高23分，終場活塞以114比97擊敗溜馬，笑納三連勝，以戰績8勝3敗暫居東部老二。

活塞首節雖然落後，不過次節活賽先打出一波7：0的攻勢追平比數，在憑藉籃下優勢，上半場結束活塞就以7分反超比分。下半場活塞砲火沒停過，末節更飆進10顆三分球，順利拉開比數，最終以114：97戰勝溜馬。

此役卓蒙德共砍下14分21個籃板，也讓他成為本季第6名單場搶下至少20個籃板的球員，而單場21個籃板也是卓蒙德本季新高，而T.哈里斯繳出23分8籃板1助攻，R.傑克森（Reggie Jackson）也有18分6籃板8助攻。

活塞鋒卓蒙德此役狂抓21籃板。（法新社）

而溜馬則以後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）砍下21分3籃板2助攻表現最亮眼；而中鋒Al.傑佛森（Al Jefferson）從板凳出發上場共22分鐘，繳出19分6籃板，Al.傑佛森在今日賽前生涯籃板籃板數為7587個，加上此役6籃板後，他的生涯籃板數也超過了前熱火隊明星前鋒波許（Chris Bosh），升至歷史第76位。

溜馬Al.傑佛森（25）。（法新社）