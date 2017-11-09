IeSF世界大賽》台灣兩代表隊遠征韓國 將出戰英雄聯盟、CSGO

[1]兩隊將在韓國釜山挑戰國際強隊。（取自CTeSA臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕2017國際電競聯盟（IeSF）世界大賽今（9）日於韓國釜山開打，本屆三個比賽項目《英雄聯盟》、《絕對武力：全球攻勢》與《鐵拳7》，前兩項均有台灣代表隊參與，分別為今年奪下《英雄聯盟》校際盃冠軍的健行科大成員以及台北城市科大的「北城蒼鷹」，期待兩隊都能在國際賽場取得好成績。

出戰《英雄聯盟》項目的健行科大成員分別為：王淳嘉、張博誠、黃柏叡、陳志豪及徐佑銘，同樣班底曾在今年八月初開始舉辦的《六都電競爭霸戰》拿下桃園分區冠軍，最終在六都決賽首日敗下陣來，實力依舊強勁。

[2]健行科大隊伍。（取自Garena Esports flickr）

出戰《絕對武力：全球攻勢》項目的「北城蒼鷹」是今年初在六校爭霸、為期一個學期的校際盃聯賽中奪下冠軍，取得前往世界大賽的資格，五位成員分別為：鄭宇勝、周伯儒、楊忠諺、張博堯與郭家誠。

[3]北城蒼鷹隊。（取自北城科大臉書）

相關對戰組合已經出來，英雄聯盟部分將於9日開打，健行科大首日對手為瑞士及俄羅斯、次日則是南非與韓國；CSGO項目同樣9日，北城蒼鷹首戰印尼、次日連戰三場，對手依序為中國、瑞典與義大利。