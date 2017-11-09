HBL》沒有意外！能仁家商、泰山高中都晉級12強 明晚雙強對決

能仁家商谷毛唯嘉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今日在台北體育館展開第2天賽事，黑衫軍泰山高中以98：48大勝花蓮體中，能仁家商83：64氣走青年高中，泰山、能仁都確定進軍12月在高雄巨蛋開打的12強複賽；青年、花體明日將生死戰，爭取分組最後1張複賽門票。

泰山202公分中鋒譚傑龍16分、9籃板，其中還投進2顆三分球，證明他今年開始苦練的三分訓練有成；主控楊皓喆13分、4籃板與4助攻；吳政祐17分、10籃板；陳力行10分、3籃板與5助攻；陳彥霖投進3記三分球，攻下15分，他預賽至今三分球命中率高達60％，他說：「我上季發覺只要認真練習投籃，幾乎都有收到不錯的效果，所以這次聯賽開打前，我也刻意勤練投籃，希望手感能繼續維持下去。」

能仁昨日狂轟137分，今日火力稍減，隊長陳范柏彥繳出12分、12籃板，高承恩貢獻11分，主控谷毛唯嘉15分、7助攻與6籃板，彈跳能力出色的林彥廷挹注全隊最高的18分。

青年、花體都在D組慘吞2連敗，兩軍將在明日下午2點對決，贏家就能晉級12強複賽；本屆被看好晉級4強的泰山與能仁則在晚間7點碰頭。

泰山高中譚傑龍（右）。（資料照，記者陳志曲攝）