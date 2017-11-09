電競》Team Liquid教練「INTERNETHULK」辭世 享年30歲

[1]「INTERNETHULK」Dennis Hawelka離開人世，享年30歲。（取自TL Twitter）

〔記者陳耀宗／外電報導〕電競圈傳出噩耗，電競組織「Team Liquid」《鬥陣特攻》分部教練「INTERNETHULK」Dennis Hawelka今（9）日離開人世，享年30歲。此消息由TL的官方Twiiter所公布，疑似因病症所致，尚不知病因。

TL擁有者Steve Arhancet與Victor Goossens撰文寫下：「我們知道現在Dennis Hawelka的家人一定很難受，但我們會盡一切所能幫助他們」、「我們誠懇要求大家在這艱困時期尊重對方家人的隱私」。

Dennis Hawelka可說是電競沙場老兵，德國裔，電競經歷相當豐富，曾投入《魔獸世界》、《星海爭霸II》、《英雄聯盟》與《鬥陣特攻》。近年來投入《鬥陣特攻》賽場，曾待過Team EnVyUs並拿下韓國APEX聯賽第一季冠軍，連兩年代表德國參加《鬥陣特攻》世界盃賽事，今年先後在Rogue及TL《鬥陣特攻》分部擔任教練一職。

Dennis Hawelka消息由TL的官方Twiiter所公布，內文寫下：「In Loving Memory, Dennis” INTERNETHULK” Hawelka」，並附上一封來自TL擁有者Steve Arhancet與Victor Goossens的信函。

[2]Dennis Hawelka過世消息由TL的官方Twiiter所公布。（取自TL Twitter）