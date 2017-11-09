MLB》球員票選獎公布 「阿土伯」連莊兩獎成最大贏家

太空人艾圖維（中）不但拿下隊史首座總冠軍，今日在球員票選又獲選美聯年度MVP以及年度最傑出球員，堪稱年度最大贏家。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕MLB今日公布球員票選獎的各項獎項得主，而太空人明星二壘手「阿土伯」艾圖維 （Jose Altuve）今年再度蟬聯年度MVP以及美聯最傑出球員，也讓他成為自2013年老虎隊球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）後第一人。

27歲的艾圖維，來自委內瑞拉，本季出賽153場，敲出24發全壘打、81打點外帶32次盜壘成功，敲出204支安、打擊率3成46，拿下本季美聯打擊、安打王，生涯安打王4連霸、三屆打擊王。

太空人明星二壘手艾圖維。（資料照，法新社）

今年季後賽，艾圖維不僅敲出7轟成為季後賽的全壘打王，貢獻14分打點，打擊率3成10，關鍵時刻也屢屢建功，帶領太空人拿下隊史第一座世界大賽冠軍。

而馬文米勒年度人道獎由小熊瑞佐（Anthony Rizzo）獲得，拚戰精神獎則是洛磯艾倫納多（Nolan Arenado）拿下。

小熊隊瑞佐。（資料照，法新社）

洛磯艾倫納多。（資料照，美聯社）

球員票選獎美聯方面如下：

美聯年度MVP：太空人艾圖維 （Jose Altuve）

傑出投手獎：印地安人克魯伯（Corey Kluber）

傑出新人獎：洋基賈吉（Aaron Judge）

東山再起獎：皇家摩斯塔卡司（Mike Moustakas）





球員票選獎國聯方面如下：

國聯年度MVP：馬林魚史坦頓（Giancarlo Stanton）

傑出投手獎：國民薛哲（Max Scherzer）

傑出新人獎：道奇貝林傑（Cody Bellinger）

東山再起獎：國民齊默曼（Ryan Zimmerman）

馬林魚史坦頓。（資料照，美聯社）