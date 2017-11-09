中職》蔣智賢預定明赴澳 今反擊「有心人士扭曲」

蔣智賢和律師到北檢按鈴申告。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕在中信「五虎將」爭議中尚未發聲的蔣智賢，今天下午首度現身，由經紀公司和律師阮宥橙陪同，到台北地方法院檢察署按鈴申告，對壹週刊、三立54新觀點提告加重誹謗，強調絕未涉及媒體報導指稱的假球或放水等事件。

蔣智賢並透過聲明表示：「本人私生活向來謹遵分際，且在棒球路上，我的妻子一直在我身後支持，但近日有心人士之扭曲與操作已對我的工作與家庭產生紛擾及影響。」

蔣智賢預定明天赴澳洲職棒準備新球季，今天全權交給律師發言，並未受訪。阮宥橙說，蔣智賢心情很難過，「他覺得自己是清白的，只想很單純打好自己的球，卻遭受這樣對待，其實不能接受。」

蔣智賢聲明全文如下：

1 謝謝球迷一路的支持，以及中信兄弟球團這兩年的栽培，本人蔣智賢絕未涉及媒體報導所指稱之打假球或放水等事件，更未與所謂的組頭或不明人士有任何的往來，相關對於本人的網路流言皆為未經證實之空穴來風。

2 本人私生活向來謹遵分際，且在棒球路上我的妻子一直在我身後支持，但近日有心人士之扭曲與操作已對我的工作與家庭產生紛擾及影響。

3 棒球運動自我小學三年級開始接受正式訓練以來，一路從旅外到返台加盟中信球團，棒球一直是我的生命，是我一生的志業，我會證明自己的清白，繼續燃燒棒球魂，在球場上發光發熱，非常感謝廣大球迷的關心與支持。

4 本人今日將正式對壹週刊媒體，及三立54新觀點中為不實指控之人提出刑事告訴，因該不實指控，已嚴重影響本人之家庭生活，為捍衛本人清白及保護我的家庭，於此正式提出告訴，而日後再生的不實言論及指控，本人也將全權委由律師處理，不再沉默，謝謝大家。