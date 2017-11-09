路跑》渣打馬五週年今起報名 Selina驚喜「復出」

Selina因傷近一年沒跑步，明年將擔任視障陪跑員復出。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北渣打公益馬拉松明年1月28日將於總統府前登場，今天則正式開放報名，賽事報名記者會請到代言人藝人Selina站台，因傷勢停跑近一年的她，將在渣打馬拉松擔任視障陪跑員，用公益方式「復出」賽道。

渣打馬拉松邁入五週年，今天賽事報名記者會公布多項亮點，將推出鑲嵌施華洛世奇水晶的完賽紀念獎牌，也首度推出位女性跑者設計的跑衣，Selina今天已穿上身，直呼：「很喜歡粉紅色，衣服腰身的設計也很好看。」

Selina展示五週年特殊獎牌，上面鑲有知名品牌水晶。（記者卓佳萍攝）

另外也推出10K揪團挑戰組以及Garmin訓練營，希望符合跑者需求。

渣打馬拉松為視障多元就業挺身而出，今年舉辦全台首次的「北中南500K視障接力」，今天下午於台灣渣打總部前起跑，渣打銀行總經理林遠棟與視障跑者陳宗裕擔任第一棒次，預計共有250人次、以49個棒次接力挑戰，將行經12個縣市、於六天完成500公里賽程。

Selina將攜手視障跑者石穎芝一同參加3公里賽事，她透露，原本很怕拖累同伴，結果石穎芝自爆，自己也很怕拖累Selina速度，兩人相互體諒，Selina說，她們根本是天生一對。

渣打北中南500公里視障接力賽今天於台灣渣打總部前起跑。（記者卓佳萍攝）

渣打北中南500公里視障接力賽於台北市起跑。（記者卓佳萍攝）

視障跑者石穎芝也提前獲得特殊獎牌。（記者卓佳萍攝）