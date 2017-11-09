HBL》南湖高中主帥王顥宇「捏」醒子弟兵 首戰退木柵高工

王顥宇（右）賽前都會捏球員肚子，期盼他們在場上更專注（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今在台北體育館展開第2天賽事，南湖高中本季首戰遇上從資格賽脫穎而出的木柵高工，「雙衛」陳孝榕、陳威豪合力貢獻45分、25籃板，率隊以60：42氣走木柵，晉級12強希望濃厚，而王顥宇有一秘招能讓子弟兵在場上更專注。

王顥宇表示，這批球員太過溫馴，並沒有上屆林梓峰、林仕軒、曹薰襄及曾哲彥等畢業學長強悍，整體表現過於保守，在場上宛如打老人球，並未展現南湖應有的球風，只能給予40分。

南湖在上半場結束僅領先對手7分，好在陳孝榕率先挺身而出，全場繳出24分、13籃板與6助攻；陳威豪21分、12籃板及7助攻，王顥宇認為，陳孝榕能打得更強勢，甚至不惜在賽前先「捏肚子」提醒包括陳孝榕在內的所有子弟兵，希望他們在場上能更專注；陳孝榕笑說，「教練這招確實挺有用，但我肚子肉很少，所以捏不起來。」

陳孝榕繳出24分、13籃板與6助攻，助南湖高中旗開得勝。（記者林岳甫攝）

陳孝榕繳出24分、13籃板與6助攻，助南湖高中旗開得勝。（記者林岳甫攝）

陳孝榕繳出24分、13籃板與6助攻，助南湖高中旗開得勝。（記者林岳甫攝）

陳孝榕繳出24分、13籃板與6助攻，助南湖高中旗開得勝。（記者林岳甫攝）

陳孝榕繳出24分、13籃板與6助攻，助南湖高中旗開得勝。（記者林岳甫攝）

陳孝榕繳出24分、13籃板與6助攻，助南湖高中旗開得勝。（記者林岳甫攝）