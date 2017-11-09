LOL》職業選手開講解析季前改版 閃電狼Maple打頭陣

連續三天中午至半夜，12位職業選手、知名實況主將於Garena直播頻道解說新版操作。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》9日進行2018季前全新改版，將符文及天賦整併打造出全新符文系統、等級改為無上限等變動，為了讓玩家能更快掌握新變動，Garena營運團隊將從10日至12日、連續三天中午至半夜，請來12位職業選手、知名實況主於官方直播頻道親自示範並解說新版操作。

伴隨著S7世界大賽落幕，也正式宣告全新一季的到來，《英雄聯盟》今日進行改版，變動如下：符文天賦整併為全新符文系統、舊符文頁及符文轉為藍色粉末、等級無上限達到指定等於可獲相應邊框、等級獎勵包括榮譽典藏罐、權力點轉為藍色粉末、藍色粉末可換表情符號及頭像等虛寶、全新任務推出。

符文及天賦的更動，可說是一大改變，因此，Garena營運團隊也推出「季前改版，大師開講」企劃，從11月10日到12日，每天分為四個時段：12點至15點、15點至18點、18點至21點及21點至24點，請來12位大師開講。

順序如下，10日：Maple、叉燒、Mistake、LilV；11日：Albis、Chawy、Ziv、AN；12日：M1ssion、Winds、Mountain、Lilballz。

玩家除可在線上直接觀看職業選手與實況主的講解、操作，更可以同步在聊天室發問並獲得即時解答，不論是上路、打野、中路、射手還是輔助，都會有專攻該領域的選手與實況主進行播出，實況時更將搭配 LMS 主播賽評Tommy、Rex、Egg、Wulong、考特、KH、Jwell 與大家同樂。