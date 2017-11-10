亞冠賽熱身賽開戰！ 今日賽事預告與轉播

亞冠賽熱身賽今開打。（記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您送上精彩賽事預告！

NBA例行賽持續進行，湖人隊將前往華盛頓對陣巫師隊。湖人隊上一場比賽以11分之差敗給了波士頓塞爾提克隊，中斷了二連勝。而巫師隊上一場比賽也以14分之差輸給了聯盟爐主達拉斯小牛隊，近5場比賽只取得2勝3敗的成績。湖人隊能否擋住巫師雙槍畢爾（Bradley Beal）與沃爾（John Wall）的猛烈攻勢呢？

另一場比賽由騎士對上火箭。火箭隊近期拿下三連勝，陣中球星哈登（James Harden）在前一場對陣爵士的比賽中，拿下驚人的56分，手感火燙。騎士隊本季狀況平平，目前只拿下5勝6敗的成績，詹姆斯（LeBron James）能否帶領騎士隊重整旗鼓，擊敗火箭隊並拿下二連勝呢？精彩比賽，請球迷不要錯過！



火箭隊球星哈登（James Harden）（資料照， USA TODAY Sports）

亞冠賽熱身賽今天開戰！台灣隊與羅德首戰，陳冠宇將對決羅德隊友二木康太，會擦出什麼樣的火花呢？而台灣隊年輕打線在隊長兼開路先鋒陽岱鋼帶領下，又會有什麼樣的表現？敬請期待。

HBL預賽來到第三天，電視轉播首場比賽由花蓮體中對戰青年高中，次役由東泰高中交手宜蘭高中，第三場由光復高中面對松山高中，最後一場則由能仁高中對上泰山高中。歡迎大家一起進場欣賞熱血的高中籃球！

NBA例行賽

08:00 湖人VS巫師 緯來體育

08:30 騎士VS火箭 愛爾達體育、ELEVEN SPORTS

亞冠賽熱身賽

18:35 台灣VS.羅德 ELEVEN SPORTS、愛奇藝

HBL預賽

14:00 花蓮體中vs.青年高中

15:40 東泰高中vs.宜蘭高中

17:20 光復高中vs.松山高中

19:00 能仁高中vs.泰山高中

地點:台北體育館一樓

轉播：FOX體育台