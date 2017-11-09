富邦長春公開賽》有明星女兒陪 日選手鈴木亨第1回合領先

富邦長春公開賽第1回合，鈴木亨在第15洞樹林裡揮桿。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕2017富邦長春公開賽今天打完第1回合，日本長春好手鈴木亨繳出68桿，暫以1桿之差，領先地主名將呂文德。

總獎金560萬元的富邦長春公開賽今天在淡水球場開賽，鈴木亨在強陣風中，打出5個博蒂、1個柏忌的好成績，暫居領先。

鈴木亨在富邦長春公開賽第1回合暫居領先。（記者趙新天攝）

排名第2的地主好手呂文德，第1回合前半段有點不適應果嶺速度，戰至第12洞，呂文德第3桿從沙坑救上果嶺，幸運進洞打下博蒂，才逆轉戰況。

地主名將呂文德在富邦長春公開賽第1回合，以1桿之差暫居第2。（記者趙新天攝）

年逾六旬的「二齒」鍾春興今天是上午班，他穩穩地打出3個博蒂、1個柏忌的70桿，與另外3人並列第3，包括林口球場培訓的青少年好手陳威勝在內。

明天第2回合仍從上午7時開賽，超級長春組賽事也將登場，國寶級老將謝敏男，將爭取三連霸。

老將鍾春興在第9洞果嶺看著他的球滾向洞口，忍不住抬起了左腳。他以70桿並列第3。（記者趙新天攝）

富邦長春公開賽第1回合，業餘選手陳威勝以70桿並列第3。（記者趙新天攝）

泰國好手瓦拉川，以70桿並列第3。（記者趙新天攝）

日本偶像明星鈴木愛理陪同父親鈴木亨來台參賽，果然看到父親的好表現。（記者趙新天攝）

日本偶像明星鈴木愛理陪同父親鈴木亨來台參賽，果然看到父親成為首回合的領先者。（記者趙新天攝）