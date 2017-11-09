亞冠賽》對決陳冠宇來真的！羅德一軍陣容出賽

亞冠賽台灣隊長陽岱鋼（左）與羅德隊長鈴木大地（右）握手致意。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰下周亞冠賽，台灣隊明（10）日將和日職羅德隊進行熱身賽試水溫，首戰由左投陳冠宇先發，羅德新監督井口資仁毫不心軟，派上一軍陣容出賽，還誓言「這場比賽一定要擊倒他」。

羅德和Lamigo桃猿隊多次進行交流賽，這回對手換成台灣隊，井口資仁監督說，「剛從選手換成監督確實需要一些心境調整，但無礙於自己對於明年總冠軍的追求。」甫拿下日職金手套的羅德隊隊長鈴木大地則表示，對桃園球迷的熱情留下深刻印象，這次羅德一定不會讓台灣隊輕易過關。

亞冠熱身賽首戰將於明日下午18:35登場，羅德將派出今年先發23場擁有5場完投勝的22歲少年強投二木康太先發，井口資仁監督表示，雖然陳冠宇是羅德隊的選手，但這場比賽一定要擊倒他。

亞冠熱身賽首戰千葉羅德海洋隊先發打序

1. 荻野貴司 中外野

2. 伊志嶺翔大 左外野

3. 角中勝也 DH

4. 井上晴哉 一壘

5. 鈴木大地 三壘

6. 清田育宏 右外野

7. 大嶺翔太 二壘

8. 吉田裕太 捕手

9. 平沢大河 游擊

先發投手 二木康太

台灣隊總教練洪一中（左二）、羅德隊新任監督井口資仁（右二）、台灣隊長陽岱鋼（左一）與羅德隊長鈴木大地（右一）出席亞冠賽熱身賽記者會。（記者陳志曲攝）