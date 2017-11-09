亞冠賽》洪總欽點台灣隊長 陽岱鋼：一路贏到東京！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕亞冠賽熱身賽明（10）日開戰，台灣隊將和日職羅德隊交手，賽前記者會也互探虛實，這次擔綱隊長的陽岱鋼表示，羅德是支很有活力的球隊，要從台灣一路贏到日本東京。

首屆亞冠賽，台灣隊隊長由陽岱鋼出任，總教練洪一中表示，早上有先和陽岱鋼表達希望他當隊長的意願，他也欣然接受，並於全隊鼓掌通過，對於明日首戰，洪總說，「（台灣隊）球員的狀況沒有那麼難掌握，畢竟我們剛比賽完，四隊長期一整年比賽，對每個選手了解都有一定的程度，不用擔心。近況好不好，會利用這幾天練習，另外這次安排羅德的比賽，也能看到選手調整狀況，利用這三場做好暖場。」

出任台灣隊隊長，陽岱鋼則說，「我是年紀最長的，所以教練請我當隊長。但隊長只是個名詞而已，每個人該做什麼都知道，大家也都是大人了，我希望他們在球場上把自己所練的發揮。」

至於和羅德比賽，陽岱鋼認為對這批年輕選手是很好的經驗，「因為羅德是一支很有活力、速度的球隊，對我們台灣隊球員，他們會學到很多東西，希望藉著這個機會能吸收到（經驗），回到自己隊也有很好的發揮。」

而學弟又是怎麼看陽岱鋼？「新人王」詹子賢說，一開始陽岱鋼來都講日文，以為沒機會講到話，「守備練習時他就跟學弟講話聊天，覺得很親和，他說過他看過我冬季聯盟打球，我覺得滿榮幸的。」

亞冠賽台灣代表隊隊長陽岱鋼（中）練球與王柏融（左）、蘇智傑（右）互動。（記者陳志曲攝）

亞冠賽台灣代表隊長陽岱鋼。（記者陳志曲攝）