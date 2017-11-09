電競》想跟TPA「可樂林」去瑞典比賽？ ROG將辦線路一挑一賽事

長期投入電競場域的ROG玩家共和國將舉辦「2017 ROG挺身而戰」電競賽事。（取自ASUS Republic of Gamers臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕亞洲最大 LanParty 電競嘉年華「WirForce 2017」將於本月23日至26日於台北花博爭豔館舉行，長期投入電競場域的ROG玩家共和國也將於該處舉辦「2017 ROG挺身而戰」賽事，分別就《英雄聯盟》四個線路進行1挑1賽事，四位獲勝選手將可與S2冠軍戰隊TPA選手「Colalin」組隊前往明年初於瑞典舉辦的《ROG Community Challege》總決賽。

「2017 ROG挺身而戰」將於9日報名開跑，直至20日截止，期間將於15日及20日進行兩次文件審核，並分兩階段公布報名成功隊伍，相關賽事隨著「WirForce 2017」展開，23日至26日賽事分別：下路、打野、中路及上路，初賽賽制為BO1單淘汰賽，最後四強賽及決賽將進行三戰兩勝，每日賽程報名人數上限為32名。

比賽獲勝方式有三，一是擊殺對方、二為擊殺100隻敵方小兵、第三則是摧毀一座防禦塔，以擊殺對方作為優先獲勝條件，比賽地圖為召喚峽谷。

本賽事最大特色是，在四個線路賽事勝出的選手將可以與《英雄聯盟》S2世界冠軍戰隊TPA選手、同時也是知名實況主「Colalin」一同組隊，五人組隊並進行團練以培養默契，於明年一月前往瑞典參加《ROG Community Challege》總決賽，代表台灣爭取最高榮譽。