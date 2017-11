塔圖姆。(USA Today)

〔體育中心/綜合報導〕昨日塞爾提克新秀塔圖姆(Jayson Tatum)因右腳踝疼痛,首節未打完便提早退場,稍早塞爾提克官方表示,塔圖姆的核磁共振結果已出爐。

塞爾提克稍早在推特上發佈,「塔圖姆的核磁共振結果為陰性,不過是否出戰明日與黃蜂的比賽,仍需要詳細評估。」

本季塞爾提克傷兵連連,前鋒海沃德(Gordon Hayward)開幕戰便因左腳骨折整季報銷,明年才能復出,哈佛德(Al Horford)則因腦震盪缺席與湖人對戰的比賽,不過塞爾提克的戰績至今為10勝2敗,仍位居東部排名龍頭寶座。

