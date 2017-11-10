中職》為何釋出7兄弟？ 中信球團拿MLB案例說明

中信兄弟釋出7名球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨天再度鄭重聲明，從未指稱球員涉及「放水」等不法情事，強調所有戰力調整都是以球隊重建為考量，並在聲明附件中以大聯盟戰力調整為例，表示重建需要時間。

兄弟球團昨天重申不與陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華等7人續約，皆是以球隊重建為考量，強調主力老化及受傷恢復時間較長，無法穩定提供球隊戰力需求，團隊戰績不如預期。

兄弟也在附件中舉例，今年美國職棒大聯盟進入季後賽的10支球隊中，有3隊前一年的年度勝率低於5成，包括雙城隊2016年59勝103負。

「球隊重建需要時間，過程中需妥善運用有限的資源。」兄弟指出，白襪隊在過去這一年內，交易掉許多著名的球員，包括塞爾（Chris Sale）、佛雷瑟（Todd Frazier）、昆塔納（Jose Quintana）、伊頓（Adam Eaton）、卡布雷拉（Melky Cabrera）等人，打造以年輕球員為主的團隊。

兄弟更說，太空人隊也在2011-2014經歷了連四季的90敗球季後，才成為有競爭力的球隊，最終在今年奪得世界大賽冠軍，「中信兄弟球團期待由史耐德總教練帶領，潛力新秀為骨幹，具兄弟精神之老將為輔助，重新打造中信兄弟團隊。」