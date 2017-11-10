MLB》艾圖維銀棒獎四連霸 賈吉首度抱回大獎

艾圖維（左）與賈吉雙雙拿下銀棒獎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟銀棒獎得主今天出爐，洋基兩大菜鳥「法官」賈吉（Aaron Judge）和桑契斯（Gary Sanchez）首度獲得殊榮，共有8人首度奪獎，而連續5年奪下外野銀棒獎的天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout），今年因傷缺陣多日，無緣完成6連霸壯舉。

馬林魚台灣左投陳偉殷的2名隊友，史坦頓（Giancarlo Stanton）和歐蘇納（Marcell Ozuna）雙雙拿獎，也寫下隊史紀錄，而太空人明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）和巨人捕手波西（Buster Posey）皆是生涯第四度獲獎，而艾圖維則是締造4連霸。

2017銀棒獎得主名單：

美國聯盟

捕手:桑契斯（Gary Sanchez），洋基（第1座）

一壘:哈斯默（Eric Hosmer），皇家（第1座）

二壘:艾圖維（Jose Altuve），太空人（第4座）

三壘:拉米瑞茲（Jose Ramirez），印地安人（第1座）

游擊:林多（Francisco Lindor），印地安人（第1座）

外野:賈吉（Aaron Judge），洋基（第1座）

外野:阿普頓（Justin Upton），天使（第3座）

外野:史普林格（George Springer），太空人（第1座）

指定打擊:克魯茲（Nelson Cruz），水手（第2座，DH第1座）

國家聯盟

捕手:波西（Buster Posey），巨人（第4座）

一壘:高德史密特（Paul Goldschmidt），響尾蛇（第3座）

二壘:墨菲（Daniel Murphy），國民（第2座）

三壘:艾倫納多（Nolan Arenado），洛磯（第3座）

游擊:席格（Corey Seager），道奇（第2座）

外野:史坦頓（Giancarlo Stanton），馬林魚（第2座）

外野:歐蘇納（Marcell Ozuna），馬林魚（第1座）

外野:布雷克蒙（Charlie Blackmon），洛磯（第2座）

投手:韋恩萊特（Adam Wainwright），紅雀（第1座）