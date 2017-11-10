NBA》「龍王」德羅森砍33分 率隊中斷鵜鶘三連勝

「龍王」德羅森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場迎戰鵜鶘，靠著「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）轟下全隊最高33分，且球隊飆出賽季新高的16顆三分彈，終場以122：118中斷鵜鶘的三連勝，也讓哈勒戴（Jrue Holiday）的34分白搭。

開賽暴龍瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）率先灌籃得手，首節雙方火力猛烈，暴龍小贏2分，德羅森則單節挹注12分。次節哈勒戴雖砍進14分，不過德羅森在最後讀秒階段連拿5分，幫助暴龍在半場結束取得6分領先。

第三節鵜鶘吹起反攻號角，靠著康寧漢（Dante Cunningham）攻下11分，包括射進3顆三分球，將戰局扳平進入決勝節。末節雙方仍打得難分難捨，最後暴龍在德羅森再度獨得12分及羅利（Kyle Lowry）關鍵時刻飆進三分球的帶領下，終於擺脫難纏的鵜鶘，在主場搶下勝利。

此役德羅森砍下全隊最高33分，伊巴卡（Serge Ibaka）得到次高的19分，羅利有18分進帳，其中6分在第四節拿下。鵜鶘則以哈勒戴的34分為最佳，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）貢獻次高的20分，不過卡森斯本場發生多達7次失誤。

哈樂戴砍全場最高34分，球隊仍輸球。（USA TODAY Sports）