足球》期待這一刻很久了！周定洋正式向台灣男足報到

台裔英籍好手周定洋加入台灣隊。（足球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕台裔英籍足球好手周定洋（Tim Chow）8日返台取得居留證後，隨即搭機前往卡達與球隊會合，於當地時間9日正式向台灣男足報到，對於加入台灣隊，周定洋感到非常興奮，期待參與台灣男足訓練，在14日亞洲盃資格賽擊敗土庫曼。

在各界人士大力奔走下，效力蘇超羅斯郡隊的周定洋如願披上台灣隊戰袍，興奮之情全寫在臉上，期待這一刻很久了，「來到這裡（卡達）與球隊會合的感覺很棒，很開心終於和大家見面。」

日前向所屬蘇超羅斯郡隊告假，7日搭機抵達至移民署辦理居留證，在辦妥所有手續之後，隨即搭機至卡達與台灣男足會合。依照國家隊例行程序，周定洋於今日上午完成基礎的體檢程序，除了因時差關係感到有些疲憊，其餘沒有任何狀況。

周定洋期待參與台灣男足訓練，在14日亞洲盃資格賽擊敗土庫曼。（足球協會提供）

為了回到台灣移民署辦理居留證，周定洋近72小時長時間都在飛機上，體能教練John Philips在晚間帶著他前往球場進行動態熱身，以及基礎傳接球訓練，幫助他慢慢恢復比賽狀態，也協助他調整時差。

亞洲盃資格賽土庫曼之戰進入倒數，台灣隊在卡達剩2天時間可以訓練，這將是周定洋首次與國家隊練習，對此他表示，「很開心今天和隊友們見面，雖然有很多球員我都還不是很熟，不過只要站上球場，我們都是足球員，擁有共同的語言，期待與隊友有很棒的互動。」

談到加入代表台灣男足出戰的感想，周定洋說，真的非常榮幸，也覺得非常榮耀，會竭盡所能努力表現，期待與隊友一起擊敗土庫曼，打進亞洲盃會內賽，幫助台灣足球重返榮耀。

周定洋。（足球協會提供）