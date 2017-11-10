NBA》哈登「大三元」力壓詹皇 火箭退騎士笑納四連勝（影音）

哈登今天繳出大三元成績。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕賽前被視為最有希望阻礙勇士衛冕的兩大球隊騎士與火箭，今天首度於休士頓主場交手，皆因傷兵困擾而未以完整陣容出賽的兩隊，仍打得難分難捨，直到最後1分10秒，火箭才靠著哈登（James Hardan）和卡培拉（Clint Capela）完成一記精彩的空中接力爆扣「三分打」鎖定勝績，以117：113擊退騎士。

卡培拉表現亮眼，「雙十」演出。（美聯社）

開賽雙方就上演三分秀，單節更合計挹注9顆三分球，不過詹姆斯（LeBron James）一度扭傷腳踝，首節打完火箭就取得雙位數領先。次節初火箭一度將分差擴大到18分，不過替補上場的格林（Jeff Green）單節挹注20分，搭配詹姆斯轟進的16分，騎士半場打完反倒小贏2分。

下半場兩隊展開拉鋸，第三節結束火箭再將比數超前，帶著7分領先優勢進入決勝節。末節一開始，洛夫（Kevin Love）率先射進一顆三分彈縮小比分，比賽倒數1分39秒，格林急停跳投命中，騎士追至1分差，不過哈登與卡培拉在一陣混亂中，上演漂亮的空中接力灌籃，完成三分打，接著卡培拉再抓下進攻籃板放進2分，讀秒階段更賞詹姆斯一記麻辣鍋，最終幫助火箭收下四連勝。

此役火箭全場射進16顆三分球，哈登更繳35分11籃板13助攻5抄截的驚人「大三元」表現，值得一提的是，哈登是繼1989年喬丹（Michael Jordan）之後，第二位單場拿到至少30分10籃板10助攻5抄截的球員。火箭得分次高為戈登（Eric Gordan）的20分，卡培拉則是19分13籃板「雙十」演出，外帶4個火鍋。

騎士方面，詹姆斯貢獻全隊最高33分，格林拿下次高的27分，洛夫則有13分進帳，不過此役詹姆斯發生多達9次失誤。

詹姆斯貢獻全隊最高33分。（USA TODAY Sports）