MLB》簽小聯盟合約無所謂 大谷翔平宣布挑戰大聯盟

Shohei Otani will be pitching here in the majors in 2018. He is pretty good. pic.twitter.com/I070GZbsu1 — Max Wildstein （@MaxWildstein） 2017年11月10日

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿球團社長竹田憲宗、監督栗山英樹今在東京舉辦記者會，正式宣布同意大谷翔平透過入札制度挑戰大聯盟。

社長竹田在記者會表示，「今天跟大谷會談討論未來去向，他說『來季想要轉戰大聯盟賽場，挑戰加入火腿前的夢想。』對此，火腿做出接受入札制度的結論，透過這個記者會向大家報告，我們同意大谷挑戰大聯盟。」

美日舊版入札制度已過期，目前雙方仍在談判中。先前傳出新版入札制度要修掉上限2000萬美元入札金，一度讓大谷美夢出現變數，但美媒最新報導指出，大聯盟跟日職皆有意讓舊版延長1年，一旦球員工會同意，火腿還是拿得到2000萬美元。

大谷翔平在日職5年，生涯戰績42勝15敗、防禦率2.52，最快球速165公里仍是聯盟紀錄；打擊上則是403打數轟出48發全壘打，打擊率0.286。

大聯盟新版勞資協議規定下，23歲的大谷只能簽小聯盟合約，能提供最多簽約金的遊騎兵也只有353萬5000美元（約1億670萬875台幣），對比2年後赴美有2億美元（約61億台幣）的潛在合約天差地遠，但大谷仍無視於此，直接宣布挑戰大聯盟。