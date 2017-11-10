中職》駁斥週刊爆料 林克謙：現在的我非常單純

林克謙（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟風暴持續延燒，遭釋出的林克謙今在臉書駁斥週刊爆料內容不實，表示現在的他私生活非常單純，也不曾跟教練團發生口角、衝突，更沒有發生「讓球團受不了的事情」，希望外界能讓他回歸平靜、單純的生活。

聲明如下：

1. 首先，我要還原「記者求證電話」的始末，記者打來時，非常匆忙的要我回覆球團釋出的理由是否與「外傳很多緋聞」和「桃色糾紛」有關，當下我一頭霧水，只回答兩次「不曉得、不清楚」後，記者就主動結束了通話，而非「匆匆掛上電話」。

2. 關於週刊上寫到「和女球迷的花邊緋聞太多」的部分，現在的我，人際關係和工作之餘的休閒都非常單純，週刊無中生有的內容，已經對我和我的家庭造成嚴重困擾。