中職》駁斥週刊爆料 林克謙：現在的我非常單純

林克謙（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟風暴持續延燒，遭釋出的林克謙今在臉書駁斥週刊爆料內容不實，表示現在的他私生活非常單純，也不曾跟教練團發生口角、衝突，更沒有發生「讓球團受不了的事情」，希望外界能讓他回歸平靜、單純的生活。
聲明如下：
1. 首先，我要還原「記者求證電話」的始末，記者打來時，非常匆忙的要我回覆球團釋出的理由是否與「外傳很多緋聞」和「桃色糾紛」有關，當下我一頭霧水，只回答兩次「不曉得、不清楚」後，記者就主動結束了通話，而非「匆匆掛上電話」。
2. 關於週刊上寫到「和女球迷的花邊緋聞太多」的部分，現在的我，人際關係和工作之餘的休閒都非常單純，週刊無中生有的內容，已經對我和我的家庭造成嚴重困擾。
3. 另外週刊寫到「個性不受控制容易爆走，也讓球團相當受不了」的部分，面對中華職棒只有四隊的高度競爭壓力，我今年投出近幾年來最滿意的成績，面對教練團交派的任務，我全力以赴，面對狀況起伏和教練團調度，我也主動與投手教練及總教練溝通，順利的溝通過程，也幫助我和教練團了解彼此的想法，當然，也不曾發生口角或衝突等「爆走」的狀況；更沒有發生「讓球團受不了的事情」。
4. 棒球是我賴以維生的夥伴，職棒生涯是我人生最重要的階段，或許即將告別，但我絕不會帶著不屬於我的故事走向下一站，最後，希望外界所有與我有關的不實言論能隨這篇聲明告一段落，我選擇打破沉默雖然不能改變流言蜚語，但請勿再無的放矢，讓我回歸平靜、單純的生活！
最後謝謝大家的關心、鼓勵及批評指教。上帝祝福你們！！