HBL》治平搶隊史預賽首勝 教頭吳建龍感動泛淚

治平朱俊鴻。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕一路從資格賽闖進預賽的治平高中，今在預賽第2戰碰上南湖南中，在朱俊鴻砍23分帶領下，以75：66扳倒對手，拿下隊史預賽首勝，賽後主帥吳建龍眼眶泛淚感動的說：「這群小朋友真的太不可思議。」

即便前一戰以61分差慘敗給南山，今治平重整旗鼓，自開賽一路領先，直到第3節倒數南湖陳孝榕飆進3分球，加上第4節開賽黃和田外線命中，南湖一度追到僅剩1分差，關鍵時刻治平朱俊鴻挺身而出也以外線反擊，最終以9分差收下勝利。

南湖陳孝榕。（記者粘藐云攝）

此役治平高二後衛朱俊鴻貢獻23分、7籃板，他表示給自己打75分，真的很想幫助球隊晉級，加上學長犧牲畢業旅行留下來練球，想拚個好成績，他也感謝教練為球隊帶來的改變：「就是對我們比較嚴格，時時提醒我們，不管實力如何，練球、比賽都不能偷懶鬆懈。」

治平朱俊鴻。（記者粘藐云攝）

今年剛接掌治平兵符，隨即率領球隊一路從資格賽殺進預賽，今迎戰南湖搶下隊史預賽首勝，教頭吳建龍感動表示，這群小朋友打球時間並不長，可是表現很不可思議，一上場每個人拚盡全力，很為他們感到驕傲。

前一戰以61分差慘敗強權南山高中，吳建龍坦言，回去之後也和球員長談到深夜，「我告訴他們，你們就是一台國產車，怎麼去和保時捷比？但要相信努力是可以彌補天賦的不足。」

A組南山高中率先取得2勝晉級，南湖及治平各拿下1勝1敗，而2連敗的木柵明天得贏治平14分才能搭上複賽末班車；南湖若明不敵南山，但已先對戰木柵、治平，比較勝負分取得+9，今先與南山提前晉級12強。

治平黃笙泰。（記者粘藐云攝）

治平孫庭葳。（記者粘藐云攝）

南湖張簡加瑋。（記者粘藐云攝）