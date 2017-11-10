LOL》「大師開講」閃電狼Maple打頭陣 親臨台服NG隊友求合照

[1]Maple打NG還碰到隊友請求合影。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／台北報導〕為了讓《英雄聯盟》台服玩家更了解2018季前改版、天賦符文合併後的改變，Garena營運團隊特別請來12位職業選手及知名實況主為大家直播解說，10日首先上陣的是閃電狼中路選手Maple，一共打了三場NG分別使用勒布朗、劫與威寇茲，現在職業選手多半打韓服天梯，很少有玩家可以在台服NG碰到他們，Maple前兩場的同場玩家紛紛表示驚訝，對手還嘆「怎麼練角遇到這麼強的」、更有隊友請求與Maple合影。

[2]Maple打NG展現職業選手宰制力，更有對手嘆「怎麼練角遇到這麼強的」。（取自YOUTUBE）

本次由Garena營運團隊所企劃的連三日「季前改版大師開講」，主軸自然是要讓玩家可以透過職業選手實際操作、解說新版天賦符文如何抉擇，因此，Maple「輪班」最後時刻，他也稍作說明，以中路英雄為例，在符文頁的「征服」頁面中，有新版「雷神律令」之稱的關鍵符文「死亡電刑」，只要是能觸發這個符文的英雄都可以點這招，如他剛剛操作的劫、勒布朗或是星朵拉及雷茲等。

至於「巫術」符文頁面的關鍵符文，Maple認為「召喚艾莉」比較偏輔助，傷害係數少、但給盾係數高；第二招「奧術彗星」，他認為這比死亡電刑強的地方在於滿等時CD只有8秒，而且打到人會再減CD，「所以後期持續傷害很像以前的冥火跟雷神，冥火在後期比雷神強很多，但前面弱了一些」，因此，手長的像是威寇茲、齊勒斯與拉克絲等英雄都很適合用。

[3]Maple講解中路英雄的符文配置。（取自YOUTUBE）