NBA》狼王賈奈特：希望艾倫能夠來參加我的節目

「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已退休的NBA球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）在今天接受媒體採訪時表示，他希望前隊友艾倫（Ray Allen）能夠來參加自己的節目《KG's Area 21》。

賈奈特說：「你知道嗎？我準備邀請一些史上最強的射手來參加『射手之夜』，因為我喜歡投籃，我特別想聽一聽這些超級射手成功秘訣是什麼。所以，我想要邀請WNBA、NBA球員，來聊聊投籃，談一談投籃出手點、投籃姿勢、節奏、如何接球等等。當然，如果只邀請艾倫一個人來參加節目，效果可能會更好。我現在還沒有就這件事聯繫過他，我還不知道他願不願意來參加，所以說實話，我還沒有開始籌辦這件事，不過這是個好想法。」

艾倫在2007年至2012年曾與賈奈特一同效力於波士頓塞爾提克，並且在2008年拿下總冠軍。艾倫生涯10度入選全明星陣容，2次入選NBA第一隊，生涯平均拿下18.9分4.1籃板3.4助攻，累積投進2973顆三分球，領先排名第二的「大嘴」米勒（Reggie Miller）413球，與第三名的「噴射機」泰瑞（Jason Terry）更有731球的巨大差異。另外，艾倫例行賽7429次的三分球嘗試出手數亦是歷史第一。



艾倫（Ray Allen）（右）（美聯社）