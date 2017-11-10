LOL》全明星賽票選 ahq Ziv站穩LMS上路第一

2017《英雄聯盟》全明星賽事將於12月7日至10日在美國洛杉磯NA LCS體育館舉行。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕2017《英雄聯盟》全明星賽事將於12月7日至10日在美國洛杉磯NA LCS體育館舉行，最強的八個賽區目前正在進行全明星選手票選，投票將於明日下午15:59分截止（以台港澳賽區為例），本文將整理其中五大賽區的五路居首選手名單，如下：

台港澳LMS賽區：

上路：Ziv（ahq）

打野：Karsa（閃電狼）

中路：FoFo（JT）

AD：BeBe（JT）

輔助：SwordArT（閃電狼）

台港澳賽區目前為三隊天下，中路FoFo是今年夏季賽新人王、他的隊友BeBe則是已經宣布退休，但仍位居首位，顯現五年選手生涯所累積的人氣有多高，上路Ziv儘管一直開實況叫大家不要投他，改投其他隊友，但這位「上路真大腿」目前還是站穩第一。

ahq Ziv儘管一直開實況叫大家不要投他，但網友還是很不聽話的。（取自LMS全明星賽投票網站）

中國LPL賽區：

上路：957（WE）

打野：Mlxg（RNG）

中路：xiye（WE）

AD：Uzi（RNG）

輔助：Meiko（EDG）

中國賽區同樣為三隊天下，也正好都是出戰世界賽隊伍，比較特別的是，中國賽區可以看見選手投票率，以中路最為激烈，xiye得票率僅為36.58%，IG的Rooke以36.47%，僅以0.11%極微幅領先，到投票前一刻都有可能翻盤；至於五路「最沒懸念」的就是AD位，Uzi以84.64%大幅領先群雄，第二名的OMG Smlz才拿到5.47$，果然是「狂小狗」。

LPL全明星賽看得到投票率，「狂小狗」Uzi囊括AD位所有選手的85%選票。（取自LPL全明星賽投票網站）

韓國LCK賽區：

上路：CuVee（SSG）

打野：Ambition（SSG）

中路：Faker（SKT）

AD：PraY（LZ）

輔助：GorillA（LZ）

韓國賽區同樣呈現三隊鼎立，陣容排出來可說是一時之選，只可惜第四支強隊KT並沒有一人擠上第一名，其中下路雙人組Deft與Mata目前都排在第二，Mata甚至在自己個人臉書催票，希望能跟「哥哥」Ambition及Faker一起打明星賽，拜託大家把票投給他。

KT輔助選手Mata在個人臉書催票。（取自Mata臉書）

北美NA LCS賽區

上路：Hauntzer（TSM）

打野：MikeYeung（P1）

中路：Bjergsen（TSM）

AD：Sneaky（C9）

輔助：Aphromoo（CLG）

相對亞洲賽區，北美賽區就顯得十分多元，但競爭也相對激烈，包括過去兩年都出席明星賽的「大師兄」Doublelift、今年被評為北美第一輔助的韓籍選手Olleh都並未擠進先發之列。

「大師兄」今年有可能中斷連續出席全明星賽的紀錄。（取自LOL Esports flickr）

歐洲EU LCS賽區

上路：sOAZ（FNC）

打野：Jankos（H2K）

中路：PowerOfEvil（MSF）

AD：Rekkles（FNC）

輔助：IgNar（MSF）

歐洲粉絲對於打出精彩表現的MSF選手十分給予支持，一次就佔了兩個位置，而「小王子」依舊站穩AD首位，世界賽對上SKT使用進攻型輔助英雄打出風采的IgNar同樣位居輔助第一。

IgNar目前位居輔助第一。（取自LOL Esports flickr）