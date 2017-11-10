亞冠賽》逾1個月沒登板 林樺慶明先發調手感

台灣隊明日先發投手林樺慶。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕亞冠賽熱身賽今起在桃園球場連打3天，台灣隊明由林樺慶先發，對上羅德隊佐佐木千隼。這是林樺慶睽違1個多月的首度實戰，希望能利用明天好好調整，迎戰下週正式賽。

林樺慶10月1日投完他在例行賽最終戰後，沒再上場，台灣大賽也未亮相，不免難以維持手感，來到亞冠賽也多少有點緊張。

談到明天先發的準備，林樺慶說：「其實沒到100%，維持7成左右而已，因為很久沒實戰，只能在場旁丟，氛圍跟上場不一樣。」

林樺慶很清楚，重點在東京巨蛋的戰場，期能從明天先發中好好調整，「目標還是日本那場，將是我今年最後的比賽，我會把所有精力用在這場，明天就先調整，看能不能撐到5局，再把狀況調到最好，帶到日本。」

能參與亞冠賽，林樺慶興奮、期待又緊張，很希望幫助台灣代表隊贏球，下週也將是他首度在日本巨蛋球場登板，「我沒去過日本的巨蛋，這是第一次。」

林樺慶笑說，之前問過陳禹勳等學長對巨蛋的感覺，「他們說很舒適、乾淨，在牛棚熱身聽不到外面聲音，可以很安靜、專注投球，很想去看看，機會難得。」今起正式採用亞冠賽比賽用球，他也指出，球較小、縫線較粗，和中職用球感覺不一樣。

除了中職給的情蒐資料，林樺慶平常就關注日職，自己也做了不少功課，格外注意山川穂高、近藤健介、上林誠知、甲斐拓也等人，對今年季賽繳出149安的中日左打京田陽太也熟悉，「他（京田）打擊習性和傑憲很像，都是安打型的。能入選日本武士隊都不是吃菜的，一定有相當水準。」

台灣隊明日先發投手林樺慶。（記者陳志曲攝）