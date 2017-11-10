富邦長春公開賽》第二回賽事 呂文德、謝敏男邁向衛冕之路

呂文德打完第二回合保持一桿領先優勢。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕總獎金560萬元的富邦長春公開賽今天進行二回賽事，地主名將呂文德與77歲國寶老將謝敏男，在一般長春賽第二輪與超級長春賽首輪，不約而同擊出全場最佳、低於標準桿一桿的71桿，雙雙躍居領先榜首，齊步邁向衛冕之路。

呂文德今天開賽不久即在第二洞擊出本屆大會的第一個「一桿進洞」！老淡水球場第二洞，標準桿三桿、長145碼，呂文德面對逆風八號鐵桿揮出後，小白球朝旗竿右側飛去，但由於開球台看不到洞口，最後是透過觀眾歡呼聲，才知道小白球落地後直接左滾撞到旗竿掉進洞中，這是呂文德生涯第十次演出"Ace"美技，也讓他一口氣進帳兩桿！

可惜呂文德未能乘勝追擊，隨後兩洞因鐵桿失準沒能標準桿攻上果嶺，連吞了兩記柏忌，賺進的桿數全部吐了出來，以35桿完成前九洞。後九洞呂文德較為穩定，射下一隻小鳥但也吞了一記柏忌，終場以71桿作收，總桿來到低於標準桿四桿的140桿，一桿領先泰國猛將莎翁瓦拉川。

瓦拉川雖然在第七洞遇到亂流吞下三柏忌，但除此之外表現穩健，全天抓下高達六隻小鳥，但在最後五洞的總計吞了三記博蒂，最後以71桿作收，排名也扶搖直上，兩回合總桿141桿（-3），獨居第二。

近來手感極佳、十月底才拿下高雄公開賽冠軍的呂文德表示：「今天天氣很好，但風勢與昨天完全相反，感覺適應不過來，能打出這個成績還算不錯。現在球場果嶺的草紋與我從小習慣的不太一樣，判讀上有待加強。」

至於從小與呂文德一起在老淡水打球的謝錦昇，今天打完十六洞後不但bogey-free沒有掉桿，還靠三隻小鳥進帳三桿，可惜第十七洞他為了想拚博蒂出現三推桿、第十八洞攻果嶺鐵桿球沒有停住掉進沙坑，切回果嶺後五呎推桿沒進，吞下再見柏忌，最後也繳出71桿，總桿來到142桿，與首日領先的日本選手鈴木亨並列第三。

十二月底即將接任台灣職業高爾夫協會理事長的謝錦昇透露，自己最近練球比較少，不過還好比賽是在他從小熟稔的「主場」進行，讓他不少洞可以用三號木桿就能穩穩開球，「今天的風勢還滿大的，有些奇怪的風連我都難以捉摸。明天還是會以平常心出賽，目標是打進前十名，不會特別去想拿冠軍，因為拚冠軍壓力會很大。」

至於首日表現不俗的業餘小將陳威勝今天一開賽氣勢如虹，打完八洞射下五隻小鳥，總桿一度提升至低於標準桿7桿，可惜他在第九洞開球失手球打到樹，讓他花了六桿才完成此洞，吞下雙柏忌，之後心情與節奏大受影響，後九洞又掉了五桿，最終以74桿作收，總桿144桿與2014年冠軍南韓名將金鍾德並列第五，也是全場六名業餘選手中表現最佳的。另一名業餘小將黃郁翔今天打出穩健的72桿，總桿145桿，與日本選手東聡及泰國名將文洙藍吉並列第七。

超級長春賽方面，尋求三連霸的謝敏男今天以77歲高齡揮出「逆齡」的71桿驚人成績，不但締造難得的「同齡同桿」（age shot）、獲得主辦單位富邦金控頒贈兩萬元特別獎金，同時也輕鬆地以四桿差距，遙遙領先獨居第二的陳振輝。

賽後謝敏男表示第一洞他因為開球掉進長草區，見面吞下雙柏忌心情有點嘔，可是身經大風大浪的他隨即定下心來，利用穩健的開球與一切一推，穩穩進帳三隻小鳥，最後打出71桿好成績。謝敏男透露老淡水雖然是他的主場，但最近偶爾還是會打出八字頭成績，因此他「相當開心打出久違的低於標準桿成績！」賽後同儕選手碰到謝老師紛紛向他恭賀，有人更戲稱謝老師應該打一般長春組！

大會在一般長春賽完成前兩回合後，取成績在並列59名（含）以內的64名選手，晉級明天的最後一回合決賽；超級長春組明天同時也將進第二回合決賽。明天比賽將從上午7:00起開球，尋求衛冕的呂文德與謝敏男，預計9:35與9:20分別從第1與第10洞開球，比賽免費觀賽，歡迎民眾進場為參賽選手加油打氣。

博斯高球台預計11月25日中午12時至下午2時，提供比賽實況精華轉播。更多資訊，請上比賽官網查詢。

超級長春賽謝敏男擊出驚人的71桿。（大會提供）

瓦拉川打完第二回合暫列第二。（大會提供）

謝錦昇目前並列第三。（大會提供）

瓦拉川打完第二回合暫列第二。（大會提供）