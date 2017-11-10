亞冠熱身賽》陳冠宇先發4.1局失6分 台灣隊不敵羅德

台灣隊先發投手陳冠宇。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕亞冠熱身賽，台灣隊先發投手陳冠宇表現不穩，僅投4.1局失6分，包含被井上晴哉敲三分砲，終場台灣隊以1：6輸球。

陳冠宇開賽控球不穩，1局下被羅德井上晴哉敲三分砲掉分。台灣隊則在2局上靠嚴宏鈞的安打追回1分；3局下，陳冠宇又被井上晴哉敲出帶有1分打點的安打。

5局下，陳冠宇再遇亂流，伊志嶺翔大敲高飛犧牲打、角中勝也帶有1分打點的安打，陳冠宇此時也被換下場，由羅國華接替投球。

台灣隊8局上一度有1出局滿壘的攻勢，但下棒林立擊出雙殺打，攻勢瞬間中斷。終場台灣隊吞下敗仗。

台灣隊全場敲出10安，朱育賢單場3安，陽岱鋼3打數2安打，後半段上陣的陳子豪2打數2安打，「大王」王柏融4打數沒安打吞下2K；羅德全場也有10安打，荻野貴司單場3安跑回3分，井上晴哉3安（包含1轟）4打點。

陳冠宇先發4.1局，被敲8安（包含1轟）失掉6分，三振、保送各3次；羅國華0.2局、王鴻程1局、朱俊祥1局、邱浩鈞1局皆無失分。

羅德先發二木康太4局被敲5安失1分，送出6次三振；後援的關谷亮太3局、有吉優樹1局、成田翔1局皆無失分。

羅德隊井上晴哉敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）

台灣隊陽岱鋼第一個打席就敲出安打。（記者陳志曲攝）

王柏融。（記者陳志曲攝）

台灣隊嚴宏鈞敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

羅德隊先發投手二木康太。（記者陳志曲攝）